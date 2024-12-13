30 «унылых» тортов, глядя на которые можно расплакаться

Каждый из нас знает, что если уж на столе появился торт, это значит — в доме праздник или просто случилось какое-то хорошее событие! Вот поэтому торты всегда смотрятся такими нарядными, аппетитными и даже поднимающими настроение.
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