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Что Путин сказал о мобилизации и переговорах по Украине

Что Путин сказал о мобилизации и переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию ответил на вопросы журналистов. Он высказался о переговорах по Украине, мобилизации и отношениях с Арменией.

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