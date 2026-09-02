Что Путин сказал о мобилизации и переговорах по Украине

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Киргизию ответил на вопросы журналистов. Он высказался о переговорах по Украине, мобилизации и отношениях с Арменией.
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