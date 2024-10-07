Дело о незаконном финансировании партии: арестован банковский счет на сумму более миллиона леев 

Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает о проведенных на прошлой неделе арестах и обысках по делам об извлечении выгоды из влияния, отмывании денег, незаконном финансировании политической партии и фальсификации финансовых отчетов.
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