Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за проблем с коленом

Защитник «Орландо» выбыл на неопределенный срок из-за проблем с левым коленом. Саггс не смог доиграть один из матчей 3 января из-за спазмов в спине и с тех пор появился на площадке только один раз – 25 января в победной встрече с «Детройтом».