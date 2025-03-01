Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за проблем с коленом

Защитник «Орландо» выбыл на неопределенный срок из-за проблем с левым коленом. Саггс не смог доиграть один из матчей 3 января из-за спазмов в спине и с тех пор появился на площадке только один раз – 25 января в победной встрече с «Детройтом».
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