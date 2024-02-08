5 самых странных, но при этом реальных причин оказаться за решеткой в СССР

В СССР все точно знали, что советский суд — самый гуманный и справедливый в мире. Граждане страны могли жить абсолютно спокойно — они были надежно защищены не только от преступных, но и всевозможных неблагонадежных элементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии