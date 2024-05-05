Шанс для «Динамо». 27-й тур ЧР подарил надежду болельщикам первого чемпиона СССР

В постсоветской истории «бело-голубые» не преуспели. И золотых медалей не выигрывали. Но сейчас, возможно, приходит их время, потому что конкуренты продолжают терять очкиВесной 1936 года, то есть 88 лет назад, столичное «Динамо» стало первым чемпионом СССР.