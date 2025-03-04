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Перехвачены переговоры ВСУ о расстреле сдающихся в плен солдат под Курском

Командиры 25-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывают расстреливать своих бойцов, которые хотят сдаться в плен российским войскам, подтверждающие это переговоры опубликовали в Telegram-канал «Северный ветер».

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