Российские войска уничтожили танк, БМП и военных ВСУ

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Артиллерийский взвод под командованием гвардии капитана Руслана Губайдуллина предотвратил ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив танк, боевую машину пехоты и до 10 военнослужащих противника.
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