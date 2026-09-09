Аптечка дальнобойщика — что спасет жизнь на трассе, когда до ближайшей связи 200 км

Работа дальнобойщика связана с длительными поездками по удалённым трассам, где до ближайшего населённого пункта, медицинской помощи или даже мобильной связи могут быть сотни километров.
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