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Грузоперевозки ...

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Аптечка дальнобойщика — что спасет жизнь на трассе, когда до ближайшей связи 200 км

Аптечка дальнобойщика — что спасет жизнь на трассе, когда до ближайшей связи 200 км

Работа дальнобойщика связана с длительными поездками по удалённым трассам, где до ближайшего населённого пункта, медицинской помощи или даже мобильной связи могут быть сотни километров.

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