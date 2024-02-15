В оранжерее Волгоградского ботанического сада первоцветы уже «позвали» весну

Первыми посетителями прекрасной выставки стали семьи участников специальной военной операции.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> Выставку первоцветов под занавес зимы снова организовали в оранжерее Волгоградского областного ботанического сада.
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