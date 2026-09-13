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«Большое яблоко» попрощалось с «Большим шлемом». В Нью-Йорке завершился заключительный четвертый мэйджор этого сезона

«Большое яблоко» попрощалось с «Большим шлемом». В Нью-Йорке завершился заключительный четвертый мэйджор этого сезона

ТЕННИС. US Open Крупнейший мегаполис США иногда называют «Большим Яблоком». Да как только Нью-Йорк ни называют! А на протяжении двух с лишним недель его называли столицей мирового тенниса.

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