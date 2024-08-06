Россиян с небольшим доходом предложили освободить от НДФЛ

Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить наименее обеспеченных граждан от налога на доход физических лиц, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии