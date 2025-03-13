В Дагестане погибли десятки редких оленей

Десятки краснокнижных оленей погибли в Дагестане. Растерзанные туши обнаружили на территории Алмакского заповедника — единственного на Северном Кавказе, где сохраняют уникальную популяцию пятнистых оленей.
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