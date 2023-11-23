Роскомнадзор предупредил о мошенниках во время «черной пятницы»

Роскомнадзор предупреждает людей о возможных атаках мошенников во время "черной пятницы". Покупателям нужно быть осторожными при выборе интернет-ресурсов для покупок, особенно если речь идет о больших скидках и выгодных предложениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)