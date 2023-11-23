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Роскомнадзор предупредил о мошенниках во время «черной пятницы»

Роскомнадзор предупредил о мошенниках во время «черной пятницы»

Роскомнадзор предупреждает людей о возможных атаках мошенников во время "черной пятницы". Покупателям нужно быть осторожными при выборе интернет-ресурсов для покупок, особенно если речь идет о больших скидках и выгодных предложениях.

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