Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Не пережил такого счастья.«Мой жених умер в...
  • lady lyudmila
    Милая Кейт ! Выздоравливай !«Она проходит чер...
  • Кульсин Караева
    Искренне жаль Кейт. Да поможет ей Бог победить эту ужасную болезнь.«Она проходит чер...

Как сейчас выглядит и чем занимаются дети Кристины Орбакайте

Как сейчас выглядит и чем занимаются дети Кристины Орбакайте

25 мая певице исполняется 53 года Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова, фото: Социальные сетиКристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в семье Аллы Пугачевой и артиста циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх