Как сейчас выглядит и чем занимаются дети Кристины Орбакайте

25 мая певице исполняется 53 года Кристина Орбакайте, Михаил Земцов, Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова, фото: Социальные сетиКристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в семье Аллы Пугачевой и артиста циркового жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса.
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