Собянин: За прошедший год дорожный каркас Москвы прирос более чем на 100 км

В общей сложности за прошедший год дорожный каркас Москвы прирос более чем на 100 километров. На карте города появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а еще 15 новых пешеходных переходов.
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