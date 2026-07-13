Webull получила одобрение MiCAR на запуск криптоуслуг по всей Европе

Webull EU получила одобрение MiCAR в Нидерландах, что открывает путь к запуску регулируемых услуг по хранению криптовалют для европейских клиентов в соответствии с правилами ЕС в отношении цифровых активов.
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