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Webull получила одобрение MiCAR на запуск криптоуслуг по всей Европе

Webull получила одобрение MiCAR на запуск криптоуслуг по всей Европе

Webull EU получила одобрение MiCAR в Нидерландах, что открывает путь к запуску регулируемых услуг по хранению криптовалют для европейских клиентов в соответствии с правилами ЕС в отношении цифровых активов.

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