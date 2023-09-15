Петров и Боширов уже в погоне? Чубайс резко удрал и стал прятаться после грозного заявления Путина про "рыжего вора из Роснано" Откровенно говоря, то, что делает бывший руководитель корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс попахивает корявой конспирологией.
Чубайс подал иск против России
Комментарии
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Евгений Благородный
Педераста нужно было посадить.
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53 мин.
ЕБ
Евгений Бут
На кол надо посадить рыжею суку!
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40 мин.
Валентина Павловец
Между ногами его честь...
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22 мин.
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