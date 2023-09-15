Чубайс подал иск против России

Петров и Боширов уже в погоне? Чубайс резко удрал и стал прятаться после грозного заявления Путина про "рыжего вора из Роснано" Откровенно говоря, то, что делает бывший руководитель корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс попахивает корявой конспирологией.