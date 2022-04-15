Володимир Зеленський у Бучі під Києвом, де тіла вбитих мирних жителів були знайдені лежачими на вулиці після взяття міста українською армією WP: Зеленський попросив Байдена оголосити Росію “Державою-спонсором тероризму” #187; Держдепартамент США раніше вніс до списку країн, які спонсорують тероризм, КНДР, Сирію, Іран та Кубу Президент України Володимир Зеленський нещодавно звернувся до президента США […] Сообщение WP: Зеленський попросив Байдена оголосити Росію “державою-спонсором тероризму” появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.