II Всероссийская патриотическая акция «ПЕСНИ НАШЕГО ПОЛКА»

Зрителями концерта в Крокус Сити Холле станут члены «Бессмертного полка» из регионов России, представители ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Поисковое движение России», военнослужащие и члены их семей, а также представители ветеранских организаций.
Зрителями концерта в Крокус Сити Холле станут члены «Бессмертного полка» из регионов России, представители ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Поисковое движение России», военнослужащие и члены их семей, а также представители ветеранских организаций.
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