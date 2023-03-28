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II Всероссийская патриотическая акция «ПЕСНИ НАШЕГО ПОЛКА»

II Всероссийская патриотическая акция «ПЕСНИ НАШЕГО ПОЛКА»

Зрителями концерта в Крокус Сити Холле станут члены «Бессмертного полка» из регионов России, представители ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Поисковое движение России», военнослужащие и члены их семей, а также представители ветеранских организаций.

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