Как живет Сандра Буллок: смотрим ее дом изнутри 

Актриса Сандра Буллок впервые открыла двери своего дома для публики. Естественно, никаких гостей артистка не звала, зато разрешила съемочной группе сделать подробное видео изнутри — для осмотра гигантского особняка пришлось звать обученного гида.
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