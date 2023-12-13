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Как живет Сандра Буллок: смотрим ее дом изнутри 

Как живет Сандра Буллок: смотрим ее дом изнутри 

Актриса Сандра Буллок впервые открыла двери своего дома для публики. Естественно, никаких гостей артистка не звала, зато разрешила съемочной группе сделать подробное видео изнутри — для осмотра гигантского особняка пришлось звать обученного гида.

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Комментарии
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ВераВерная
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