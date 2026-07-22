Свадьба MrBeast и Теи Бойсен: неделя на частном острове и долг у мамы

Самый популярный блогер в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Снимками с торжества пара поделилась в соцсетях, однако за роскошными кадрами скрывается удивительный факт: блогеру с миллиардным состоянием пришлось одолжить деньги на свадьбу у собственной мамы.