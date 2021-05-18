Укуси ближнего своего. Каким получился сериал «Пищеблок»

В кино часто выходит сразу несколько фильмов на примерно одну тему. Причиной этому не обязательно будет приближение какой-нибудь даты; понятно, что какие-то проекты приурочивают к юбилеям, но в целом это, скорее, зависит от витающих в воздухе идей.