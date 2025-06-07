Токаев объяснил, почему ООН нуждается в реформировании

Глава Республики Казахстан предложил провести реформу ООН и изложил свою позицию по этому вопросу.По мнению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, структуру ООН необходимо реформировать, "чтобы включить больше мнений за пределами постоянных пяти членов", сообщает иностранное издание The Hill.