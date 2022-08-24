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В Забайкалье экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО выполнили перебазирование на запасной аэродром

В Забайкалье экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ ВВО выполнили перебазирование на запасной аэродром

Помимо этого, экипажи отработали посадку при условном отказе одного из двигателей самолета, выполняли посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу.

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