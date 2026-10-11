«Зеленский в шоке»: отношения Украины и США оказались на грани самого серьезного кризиса

В Киеве «шокированы и ошеломлены» после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости сменить лидера на Украине, пишут западные СМИ.
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