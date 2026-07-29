Актёр из «Игры престолов» и «Доктора Кто» Том Чадбон умер в возрасте 80 лет

Британский актёр Том Чадбон скончался в возрасте 80 лет, сообщает Mirror. Скончался Том Чедбон, наиболее известный по ролям в таких популярных сериалах, как «Доктор Кто» и «Игра престолов», — говорится в публикации.
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