Родители назвали предпочтительные сферы для карьеры своих детей

В лидерах оказались IT и медицина Родители в России предпочли бы видеть своих детей работающими в таких сферах, как IT, телеком (20%), медицина и фармацевтика (18%), а также юриспруденция (12%), сообщает RT со ссылкой сервис «Авито Работа».
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