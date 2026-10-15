Следственный комитет России продолжает расследовать уголовные дела об атаках украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах.
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