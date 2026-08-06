Глава Суджанского района заявил, что ВСУ замучили более 40 жителей Русского Поречного

Во время вторжения в Курскую область украинские военные убили более 40 мирных жителей села.Глава Суджанского района Алексей Спиридонов в беседе с ТАСС сообщил, что во время вторжения ВСУ в Курскую область погибли более 40 жителей села Русское Поречное.