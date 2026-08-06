Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 578 подписчиков

Глава Суджанского района заявил, что ВСУ замучили более 40 жителей Русского Поречного

Глава Суджанского района заявил, что ВСУ замучили более 40 жителей Русского Поречного

Во время вторжения в Курскую область украинские военные убили более 40 мирных жителей села.Глава Суджанского района Алексей Спиридонов в беседе с ТАСС сообщил, что во время вторжения ВСУ в Курскую область погибли более 40 жителей села Русское Поречное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии