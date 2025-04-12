Сам себя назвал инвалидом - эксперты подтвердили факт подделки.

Бобруйские эксперты исследовали поддельное удостоверение инвалида.В январе в г.Бобруйске в троллейбусе контролер при проверке билетов обратила внимание на удостоверение инвалида, предъявленное одним из пассажиров.
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