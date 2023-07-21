Людмила Фирстова Александр, а кто от восторга в экстаз впал? Время покажет будут они голодать или нет, а санкции они в любом случае не снимут...

VG Vasily Golov МУС дал ордер на арест детского амбудсмена и президента России.85дтей Украины уехали в Испанию,целый детдомю 500 детей Донбасса,подконтрольной части Киеву вывезены в Польшу и Израиль.170украинских рподростков пропали в Нидерландах,еще30 или 40 воспитанников украинского детдома отправили на Канары,но по дороге исчезли.159 детей-сирот эвакуированы в Турцию.Потом их след затерялся вАнтальи.Группа детей украинский задержана в в Литве.Детей Украины якобы перевозили из частного детдома "Перлынка" джля усыновления в другие страны.Эта информация из СТВ Белоруссии.Гаага и прокурор молчит.