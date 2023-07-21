"Золотой миллиард" забил тревогу На фоне выхода России из зерновой сделки мировые цены на зерно и другие сельхозкультуры ставят новые рекорды и останавливаться не собираются.
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
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Людмила Фирстова
Александр, а кто от восторга в экстаз впал? Время покажет будут они голодать или нет, а санкции они в любом случае не снимут...
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10 час.
VG
Vasily Golov
МУС дал ордер на арест детского амбудсмена и президента России.85дтей Украины уехали в Испанию,целый детдомю 500 детей Донбасса,подконтрольной части Киеву вывезены в Польшу и Израиль.170украинских рподростков пропали в Нидерландах,еще30 или 40 воспитанников украинского детдома отправили на Канары,но по дороге исчезли.159 детей-сирот эвакуированы в Турцию.Потом их след затерялся вАнтальи.Группа детей украинский задержана в в Литве.Детей Украины якобы перевозили из частного детдома "Перлынка" джля усыновления в другие страны.Эта информация из СТВ Белоруссии.Гаага и прокурор молчит.
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9 час.
Александр Симаков
Александр, Вы тоже не смешите! Кто позволит Европе снять санкции с России? Европа будет голодать, замерзать, поджариваться на медленном огне, рушиться, но санкции не снимет! Хозяева не разрешат. Европа, конечно, голодать не будет, но того уровня жизни, к которому они привыкли и который был "морковкой" для многих наших сограждан, уже не будет.
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7 час.
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