SpaceX выбран для создания аппарата по удалению МКС из околоземной орбиты

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило о выборе компании SpaceX для разработки и постройки специального космического аппарата, который выведет Международную космическую станцию (МКС) с околоземной орбиты в конце десятилетия.
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