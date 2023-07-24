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Лео Месси показал свой класс в первом же матче за “Интер” Майами

Лео Месси показал свой класс в первом же матче за “Интер” Майами

Лионель Месси еще не отыграл полного матча за свой новый клуб “Интер” Майами, а уже сотворил магию. В матче Кубка лиг против мексиканского “Крус Асуль” аргентинец вышел на замену и в добавленное время принес своей команде победу ударом со штрафного.

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