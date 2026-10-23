С полей Орловской области убрали 489 тыс. тонн рапса, 380 тыс. тонн сои, 98 тыс. тонн подсолнечника и 33 тыс.
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