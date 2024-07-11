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Царьград

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Ягнюкова: новый налог на путешествия придется платить даже командировочным

Ягнюкова: новый налог на путешествия придется платить даже командировочным

Новый туристический налог в России начнет действовать с 1 января 2025 года.Меньше, чем через полгода в России начнет действовать новый туристический налог.

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