Песков рассказал, что нужно учитывать при попытке договориться с Киевом

При любой попытке договориться с киевским режимом нужно всякий раз делать «корректировку» на дефицит его суверенности и дефицит доверия к нему, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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