В каких случаях за газовую плиту придется заплатить штраф до 25 000 рублей: новые требования для собственников квартир с 20 февраля Ольга БезродняяЭксплуатация газового оборудования в жилых домах находится под контролем газовых компаний, а собственники несут ответственность за срок их использования.
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