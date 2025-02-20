В каких случаях за газовую плиту придется заплатить штраф до 25 000 рублей: новые требования для собственников квартир с 20 февраля Ольга БезродняяЭксплуатация газового оборудования в жилых домах находится под контролем газовых компаний, а собственники несут ответственность за срок их использования.