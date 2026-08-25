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РБК СТИЛЬ

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Как меняется fashion-ретейл: что нового покажет CPM в сентябре

Как меняется fashion-ретейл: что нового покажет CPM в сентябре

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» За без малого 20-летнюю историю своего существования CPM заметно трансформировалась — и превратилось в масштабную площадку, где представители fashion-индустрии на практике решают задачи бизнеса — от поиска поставщиков и оборудования до развития собственной розничной сети.

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