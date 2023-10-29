Диетический стол . Диета стол номер 1: что входит в меню В рамках соблюдения диеты номер 1 рекомендуется составлять свое ежедневное меню из супов, приготовленных на основе овощного бульона, в который можно добавить немного вермишели или риса.
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