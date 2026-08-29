Киев в дыму, план фон дер Ляйен, корабли РФ у Британии: новости 29 августа

REUTERS/Gleb Garanich Киев второй день окутан дымом после пожаров на военных объектах, в Европе нацелились на сбережения граждан, а президент РФ Владимир Путин провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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