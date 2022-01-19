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Чекунков рассказал, когда могут принять закон о специальном налоговом режиме на Курилах

Чекунков рассказал, когда могут принять закон о специальном налоговом режиме на Курилах

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что принятие законопроекта касательно специального налогового режима на Курилах может состояться в весеннюю сессию, он начнёт работать сразу после этого.

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