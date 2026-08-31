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Банк России представил четыре сценария развития экономики до 2029 года

Банк России представил четыре сценария развития экономики до 2029 года

Банк России представил четыре сценария развития экономики на период до 2029 года. Они содержатся в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП).

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