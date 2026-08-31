Банк России представил четыре сценария развития экономики до 2029 года

Банк России представил четыре сценария развития экономики на период до 2029 года. Они содержатся в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП).
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