NYT: Власти Израиля не уверены, что у них получится уничтожить ХАМАС

Фото: AP Photo / Israel Defense Forces Сегодня 04:30 В Израиле не уверены, что у государства будет достаточно времени, чтобы искоренить все силы палестинского движения ХАМАС, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.
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