U Kallas flight: Defense Ministers The EU did not find Patriot missiles for Kiev and at the resort

Defense Ministers The EU has made no progress in finding Patriot missiles for Kiev. This was stated at a press conference following an informal meeting at the Druid Hollow resort in Ireland by the head of the European Diplomacy, Kaya Callas.
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