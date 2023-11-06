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Командир попавшей под обстрел бригады ВСУ был судим за контрабанду сигарет

Командир 128-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бойцы которого попали под обстрел ВС России во время награждения, ранее был судим за контрабанду сигарет, пишет в Telegram-канале «RT на русском» со ссылкой на украинские СМИ.

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