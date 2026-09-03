Ефимов: на портале «СтроимПросто» сократится срок оказания ещё одной услуги

Благодаря цифровизации на портале «СтроимПросто» срок приёма исполнительной документации для формирования Сводного плана наземных и подземных коммуникаций и подземных сооружений, который отражает точное расположение всех городских сетей и необходим перед началом земляных работ или проектированием, сократится на несколько дней.