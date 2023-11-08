Добрый вечер, красавицы мои!Срочные новости! Зюзинский супермен на страже закона и порядка засёк грубейшее нарушение, угрожающее количеству сушек в рационе и наличию квартир в городе Москве! Да, вы всё правильно поняли, отец Евгений со слюной на усах, налитыми кровью глазами и горящим причинным местом, впопыхах схватился за камеру и заявил: Ребят, у вас есть ровно неделя, чтобы выпустить опровержение той клеветы, той грязи, что вы поливали нашу семью в передаче "Место встречи" от 20.
За семью Тепляковых взялись всерьёз! Комментарий опеки.
Комментарии
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Людмила Петрухина
Фушошлепу (футболка, шорты, шлепки) и его свиноматке( ее нельзя назвать по- другому, она не похожа на женщину)место в психушке.
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21 час.
Samarium
Эму, да и его дочери, очевидно, нужна помощь психиатра....Совершенно неадекватное поведение....
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15 час.
Скиф Туран
И что это было? Борзописец упражнялся в словоблудии?
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12 час.
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