ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 647 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Не дано некоторым ума.Дикости по отноше...
  • Элина Морозова
    А тогда зачем спрашиваешь, если все равно ничего не понимаешь?7 вещей, которые ...
  • Майя Maja
    Скудоумие для мужчины это инвалидность, точно((Самый непригодный...

За семью Тепляковых взялись всерьёз! Комментарий опеки.

За семью Тепляковых взялись всерьёз! Комментарий опеки.

Добрый вечер, красавицы мои!Срочные новости! Зюзинский супермен на страже закона и порядка засёк грубейшее нарушение, угрожающее количеству сушек в рационе и наличию квартир в городе Москве! Да, вы всё правильно поняли, отец Евгений со слюной на усах, налитыми кровью глазами и горящим причинным местом, впопыхах схватился за камеру и заявил: Ребят, у вас есть ровно неделя, чтобы выпустить опровержение той клеветы, той грязи, что вы поливали нашу семью в передаче "Место встречи" от 20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Петрухина
Фушошлепу (футболка, шорты, шлепки) и его свиноматке( ее нельзя назвать по- другому, она не похожа на женщину)место  в психушке.
Ответить
21 час.
Samarium
Эму, да и его дочери, очевидно, нужна помощь психиатра....Совершенно неадекватное поведение....
Ответить
15 час.
Скиф Туран
И что это было? Борзописец упражнялся в словоблудии?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх