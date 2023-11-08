За семью Тепляковых взялись всерьёз! Комментарий опеки.

Добрый вечер, красавицы мои!Срочные новости! Зюзинский супермен на страже закона и порядка засёк грубейшее нарушение, угрожающее количеству сушек в рационе и наличию квартир в городе Москве! Да, вы всё правильно поняли, отец Евгений со слюной на усах, налитыми кровью глазами и горящим причинным местом, впопыхах схватился за камеру и заявил: Ребят, у вас есть ровно неделя, чтобы выпустить опровержение той клеветы, той грязи, что вы поливали нашу семью в передаче "Место встречи" от 20.