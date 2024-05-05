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Американская Tesla подала в суд на индийскую Tesla

Американская Tesla подала в суд на индийскую Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla подал в суд на индийского производителя аккумуляторов Tesla Power и потребовал запрета на использование названия и товарного знака, передает The Times of India.

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