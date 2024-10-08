Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бездетным приготовиться

Бездетным приготовиться

Несмотря на то, что инициатива депутата Государственной думы Андрея Гурулёва по введению налога для бездетных россиян не нашла публичной поддержки ни у его коллег, ни в экспертном сообществе, ни у граждан, поднятый им вопрос вовсе не снят с повестки дня.

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